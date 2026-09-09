Salute

Noi Moderati Caltanissetta, cordoglio per la scomparsa della madre del sottosegretario Massimo Dell’Utri

Redazione

Noi Moderati Caltanissetta, cordoglio per la scomparsa della madre del sottosegretario Massimo Dell’Utri

Mer, 09/09/2026 - 15:33

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Il Coordinamento provinciale e quello cittadino di Noi Moderati di Caltanissetta esprimono le più sentite condoglianze al Sottosegretario di Stato Avv. Massimo Dell’Utri e alla sua famiglia la più profonda e sentita partecipazione al dolore per la scomparsa della cara madre.

In questo momento di profondo dolore, desideriamo far giungere al nostro leader regionale la nostra più sincera vicinanza, unita a sentimenti di affetto, rispetto e autentica solidarietà.

A nome dell’intera comunità politica di Noi Moderati della provincia di Caltanissetta rivolgiamo a lui e ai suoi familiari il più sentito, nella certezza che il ricordo e l’affetto per la figura della madre sapranno accompagnarli e sostenerli in questo momento così doloroso.

Con affetto e sincera vicinanza.

I Coordinatori

Michele Vecchio e Gioacchino Vincitore

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