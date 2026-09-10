Migranti, in 24 soccorsi dalla nave di Medici senza frontiere e approdati a Pozzallo: tra loro 5 donne e 7 minori

E’ approdata a Pozzallo, nel Ragusano, la nave Oyvon di Medici senza frontiere che ieri pomeriggio ha soccorso 24 naufraghi nel Mediterraneo centrale, in acque internazionali. I migranti partiti dalla Libia e provenienti dall’Eritrea, dalla Somalia, dal Sud Sudan, dal Sudan e dallo Yemen, “erano alla deriva da quasi due giorni a bordo di un gommone”, spiegano dall’ong. Cinque di loro sono donne, sette minori non accompagnati. (Loc/Adnkronos)