Mussomeli, stasera al chiostro San Domenico premiazione eccellenze mussomelesi nel mondo

MUSSOMELI – Oggi nel chiostro San Domenico, alle 20,30, è previsto un evento di grande prestigio per la comunità mussomelese, la prima serata di gala delle eccellenze mussomelesi nel mondo, in cui sarà dato il giusto risalto alle storie di successo che rendono onore alla città di Mussomeli. Infatti saranno premiati quattro concittadini che si sono contraddistinti nei settori dell’arte e cultura, imprenditoria, professioni e scienza, politica e diplomazia. Un momento di condivisione con i premiati per l’eccellenza dimostrata nei propri ambiti di lavoro e arte. Dunque, quattro storie e quattro talenti che hanno dato e danno lustro alla città di Mussomeli. Madrina d’eccezione della serata sarà Eliana Chiavetta, affermata conduttrice TV. La serata sarà arricchita dall’intrattenimento musicale del maestro Stefano Indelicato e il suo quartet per vivere insieme un appuntamento all’insegna delle emozioni dello spettacolo e della celebrazione delle eccellenze mussomelesi.