Vasco Rossi in ospedale, operato alla schiena: “Sono già in piedi”

(Adnkronos) – Un piccolo intervento chirurgico ha costretto Vasco Rossi a una brevissima assenza dai social, ma il rocker di Zocca è già in piedi e in via di recupero. Il Komandante si è sottoposto ieri a una decompressione lombare, un intervento programmato da tempo e perfettamente riuscito, come informa il suo staff. Il cantante verrà dimesso entro la fine della settimana e ha voluto rassicurare subito i fan con un messaggio diretto, nel suo stile: “Sono in clinica per risolvere un fastidioso mal di schiena che ha richiesto un piccolo intervento chirurgico. L’operazione è riuscita perfettamente e sono già in piedi. Dovrò osservare qualche giorno di convalescenza, la cosa più grave è che mi annoierò un po’”, ha detto ironico.

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