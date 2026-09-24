Università: Dall’Agata (Scuola Galileiana), ‘MeMo convince studenti che non si iscriverebbero’

(Adnkronos) – "Riusciamo ad accompagnare e a convincere e a far capire loro quali sono le opportunità che una formazione universitaria può dare". Lo ha detto Gianguido Dall’Agata, direttore della Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova, parlando del progetto MeMo – Merito e Mobilità Sociale, il programma di orientamento rivolto a studenti e studentesse con genitori non laureati. "Abbiamo toccato con mano il successo che ha nel portare studenti che normalmente non si iscriverebbero all'università, che non farebbero un percorso di formazione superiore come quello che viene proposto dai nostri istituti, dalle nostre università", ha aggiunto Dall'Agata. L’intervento del direttore della Scuola Galileiana di Studi Superiori dell'Università di Padova, si inserisce nell’ambito dell’accordo siglato dalle cinque istituzioni universitarie della rete Merita – Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore, Collegio Superiore dell’Università di Bologna, Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova e Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza Università di Roma – con l’Università Bocconi, con l’obiettivo di dare continuità e ampliare la portata di MeMo. "Siamo molto contenti come Scuola Galileiana di Studi Superiori dell'Università di Padova di partecipare a questo progetto e a questa rete", ha sottolineato Dall’Agata, spiegando che l’esperienza maturata sul campo ha mostrato come l’orientamento possa incidere sulle scelte degli studenti. L’obiettivo, ha evidenziato, è far conoscere a ragazzi che spesso non prendono in considerazione l’università "quali sono le opportunità che una formazione universitaria può dare".

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