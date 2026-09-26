Sport: Uil, in Sicilia resta lusso per tante famiglie

– In occasione della Settimana europea dello sport, la Uil SICILIA denuncia la condizione critica dell’attivita’ sportiva nell’isola. “Mentre l’Europa celebra sport e inclusione, in SICILIA fare sport resta un lusso o un percorso a ostacoli per tante famiglie”, dichiarano la stessa segretaria generale Luisella Lionti e Marco Caruso, responsabile dell’ufficio Uil Sport. Al centro delle criticita’ l’assenza o l’inadeguatezza delle palestre scolastiche e degli impianti sportivi, molti inagibili o fermi da anni in stato di riqualificazione. “Seppur il diritto allo sport e’ sancito dalla Costituzione renderlo esigibile e’ sempre piu’ difficile”, sottolineano i sindacalisti. A cio’ si aggiunge l’impatto dell’inflazione e della crisi economi ca. L’accesso alla pratica sportiva e’ oggi infatti delegato quasi interamente al settore privato con costi mensili proibitivi che tagliano fuori chi non puo’ permetterseli. “Riconoscere il valore educativo e sociale dello sport sulla carta non basta, questa non e’ inclusione ma discriminazione sociale”, affermano Lionti e Caruso. La Uil SICILIA chiede a Stato ed Enti locali di garantire spazi, impianti e condizioni per esercitare il diritto allo sport partendo dalle periferie, dove i giovani scontano la mancanza di luoghi di aggregazione, salute e legalita’. Il sindacato, inoltre, denuncia la condizione drammatica dei lavoratori dello sport nell’isola – istruttori, personal trainer, allenatori, arbitri, atleti – che, nonostante la recente riforma, non godono di tutele contrattuali e dignita’ salariale. “Occorre un cambio culturale e la giusta dignita’ a lavoratrici e lavoratori di questo settore” che riconosca pienamente il lavoro sportivo nell’Isola”, concludono Lionti e Caruso.