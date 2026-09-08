Un mazzo di fiori per Penelope Cruz a Venezia 83, lo spasimante è un gentleman giovanissimo

(Adnkronos) – Un mazzo di fiori per Penelope Cruz. Lo spasimante? Un giovanissimo gentleman di 13 anni, che ha consegnato all'attrice spagnola un omaggio floreale poco prima di vederla sfilare sul red carpet alla 83esima Mostra del Cinema di Venezia.
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(Adnkronos) – Un mazzo di fiori per Penelope Cruz. Lo spasimante? Un giovanissimo gentleman di 13 anni, che ha consegnato all'attrice spagnola un omaggio floreale poco prima di vederla sfilare sul red carpet alla 83esima Mostra del Cinema di Venezia.