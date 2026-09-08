Sicilia, arrestati due fratelli: hanno picchiato il padre

Due fratelli sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di CATANIA con l’accusa di maltrattamenti nei confronti dei loro genitori. I due uomini avrebbero colpito il padre al volto a seguito di una lite. E’ stata la stessa vittima dell’aggressione a chiedere l’intervento dei poliziotti, mediante una segnalazione al numero unico d’emergenza, pervenuta alla Sala Operativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale. In pochi minuti, una pattuglia del commissariato ha raggiunto l’abitazione, trovando l’aggredito con un evidente ematoma all’altezza dell’occhio sinistro.

Per sfuggire alla furia dei figli, l’uomo si sarebbe rifugiato nella sua auto, ma entrambi lo avrebbero inseguito, cercando di sfondare il vetro del veicolo. Entrambi gli aggressori gia’ in passato si sarebbero resi protagonisti di simili episodi violenti nei confronti dei genitori che li avevano denunciati, al punto da essere stati destinatari del provvedimento amministrativo dell’ammonimento del questore.

I due avrebbero continuato nei maltrattamenti, quasi quotidianamente, fino all’ultima circostanza per la quale e’ scattata una nuova denuncia, presentata dal padre. Informato il Pm di turno, entrambi sono stati condotti in carcere, in attesa di udienza di convalida