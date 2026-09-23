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Udinese, colpo a sorpresa: in difesa arriva Alaba

AdnKronos

Udinese, colpo a sorpresa: in difesa arriva Alaba

Mer, 23/09/2026 - 11:28

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(Adnkronos) –
David Alaba arriva in Serie A. Il difensore austriaco, svincolato dopo la fine del suo contratto con il Real Madrid, avrebbe trovato l'accordo per trasferirsi all'Udinese. Come riportato da Fabrizio Romano infatti, il club friulano avrebbe intensificato i contatti nelle ultime ore con l'entourage del giocatore, arrivando a un primo accordo verbale. La definizione dell'accordo è previsto a breve, con il calciatore che potrà quindi volare in Italia per sottoporsi alle visite mediche prima di firmare il contratto con i bianconeri e mettersi a disposizione di Runjaic.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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