Ucraina, nuovo attacco a Kiev: droni russi contro la capitale, un 14enne tra le vittime

(Adnkronos) – La capitale dell'Ucraina di nuovo nel mirino della Russia. Un edificio residenziale di 25 piani è stato colpito nella notte da un attacco di droni russi, che ha bersagliato il quartiere Solomiansky. Mosca ha colpito anche un edificio non residenziale nel quartiere Podilsky della capitale ucraina, dove una persona è rimasta ferita, come ha riferito il sindaco Vitaliy Klitschko su Telegram. "Nel distretto di Solomiansky, secondo le prime informazioni, l'edificio residenziale di 25 piani è stato colpito al quarto piano. Sempre nel distretto di Solomiansky, è scoppiato un incendio in un'area aperta vicino a un edificio non residenziale a seguito dello schianto di un drone. Le prime informazioni indicano che c'è una vittima", ha scritto il sindaco. Nel quartiere di Pechersk, sempre a Kiev, un ragazzo di 14 anni è rimasto ucciso e diverse altre persone ferite, riporta Ukrinform, citando l'amministrazione militare della capitale ucraina che ha diffuso la notizia su Telegram. "Attualmente nella capitale si contano tre vittime degli attacchi nemici. Tutti i feriti sono stati ricoverati in ospedale. Uno di loro è in gravi condizioni", ha dichiarato il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. Le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa situata a circa 1.500 chilometri dal confine e una fabbrica di componenti elettronici. Secondo quanto riportato dal canale Telegram Exilenova Plus, una raffineria di petrolio a Perm ha preso fuoco dopo essere stata colpita. Preso di mira anche lo stabilimento di elettronica Iskra, che produce componenti per le telecomunicazioni e tecnologia radio nella città di Ulyanovsk. Secondo l'emittente, si sono registrate esplosioni anche nella città di Voronezh, dove, a seguito dell'attivazione delle difese aeree, è stato danneggiato un impianto di produzione di gomma sintetica.

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