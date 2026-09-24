Trump accoglie Xi, passa il jet e il presidente americano ‘si spaventa’

(Adnkronos) – Donald Trump accoglie Xi Jinping, un caccia sorvola i due leader e il presidente americano 'si spaventa'. Un dettaglio spicca nella cerimonia d'accoglienza del presidente cinese, sbarcato alla base di Andrews, nell'area di Washington, in vista dell'incontro in programma oggi alla Casa Bianca. Tappeto rosso e picchetto d'onore, con Trump e la first lady Melania ad attendere Xi e la moglie. L'esecuzione dei due inni nazionali viene arricchita dal passaggio di un jet. E la reazione dei due leader è opposta. Xi rimane impassibile, senza muovere un muscolo. Trump, invece, 'accusa il colpo'. Prima si gira a sinistra per osservare l'aereo in arrivo, poi con una smorfia sottolinea il frastuono provocato dal passaggio del velivolo e infine si volta a destra per osservarlo mentre si allontana. Il tentativo di commentare l'episodio con Xi fallisce: Trump abbozza una battuta, il presidente cinese continua a rimanere immobile…

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