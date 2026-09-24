Trump accoglie Xi alla Casa Bianca: “Usa e Cina hanno fatto passi da gigante insieme”

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Con Xi Jinping "un'amicizia davvero grande". Donald Trump accoglie Xi Jinping alla Casa Bianca e parla così nelle dichiarazioni ai giornalisti prima del faccia a faccia con il presidente della Cina. L'evento viene ignorato dalle tv americane: nessuno trasmette in diretta. Le emittenti hanno rinunciato a fornire le immagini in seguito al divieto imposto dalla Casa Bianca a Cnn, Ms Now e Politico. L'amministrazione continua a non dare seguito all'ordine di un giudice che ha imposto il ripristino dell'accesso per le testate escluse. Nel colloquio, dice il presidente americano, sul tavolo "questioni pressanti" riguardo alla sicurezza, la tecnologia e la "super intelligenza", come il tycoon ha annunciato che d'ora in poi nei documenti ufficiali verrà chiamata l'intelligenza artificiale. "Le decisioni che prenderemo in queste aree oggi potranno promuovere pace e prosperità nei decenni a venire", afferma Trump, aggiungendo che lui e Xi continueranno a "lavorare insieme per un futuro migliore". Gli Stati Uniti e la Cina hanno fatto "enormi passi avanti nelle questioni che mettono i nostri due Paesi uno di fronte all'altro", prosegue il presidente americano, affermando che Pechino e Washington stanno "incoraggiando una relazione commerciale più bilanciata". "Con il presidente Xi abbiamo forgiato un'amicizia, veramente una grande amicizia, costruita sul rispetto reciproco e gli interessi vitali dei nostri popoli", dice Trump, ricordando tutte le occasioni in cui i due leader si sono incontrati, dal loro primo incontro nella sua residenza in Florida a Mar a Lago, nell'agosto del 2017, fino alla sua visita a Pechino lo scorso maggio. Dopo aver sottolineato che Xi è il primo leader cinese a compiere una seconda visita di Stato negli Stati Uniti, Trump evidenzia che "è la prima volta che ci incontriamo alla Casa Bianca". "Molto è cambiato dall'ultima volta che è stato qui", osserva riferendosi al fatto che la prima visita di Stato di Xi alla Casa Bianca è avvenuta 11 anni fa, su invito di Barack Obama nel settembre 2015. Il leader cinese ha avuto anche un incontro con Joe Biden nel novembre 2023 a San Francisco, quando i due leader erano in California per il summit dell'Apec.

Trump fa riferimento alla sua visita a Pechino dello scorso maggio e alla creazione di una "commissione per il Commercio", definendolo "un nuovo meccanismo e qualcosa che sta avendo un incredibile successo". "I nostri team stanno lavorando per incoraggiare una relazione commerciale più bilanciata, compreso un nuovo accesso al mercato per coltivatori e allevatori americani". Xi sottolinea che "amicizia, cooperazione e benessere delle popolazioni" sono il fulcro del rapporto tra Cina e Stati Uniti. Xi ringrazia per l' "ospitalità", descrive gli Usa e la Repubblica Popolare come "grandi Paesi" e sottolinea come abbiano una "responsabilità storica" per "sviluppo" e "progresso". "Cina e Stati Uniti sono Nazioni leader nel campo dell'intelligenza artificiale e abbiamo capacità e responsabilità sullo sviluppo del'l'intelligenza artificiale per il bene" e affinché "resti sotto il controllo dell'uomo". "La cooperazione non può risolvere tutti i problemi del mondo", ma "molti potrebbero essere difficile da risolvere senza" una collaborazione tra Washington e Pechino. "La Cina mantiene aperte le sue porte, dà il benvenuto alle aziende americane che vogliono investire e fare affari" nella Repubblica Popolare e auspica che "le aziende cinesi siano trattate in modo equo negli Stati Uniti".

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