Toyota rilancia sui commerciali, target 200 mila unità in Europa entro 2030

(Adnkronos) – Toyota punta a vendere 200.000 veicoli commerciali in Europa entro il 2030 e a raggiungere una quota di mercato dell'8%, sostenuta – tra gli altri fattori – dal lancio di nuove soluzioni a idrogeno, tra cui l'Hilux Fcev previsto per il 2028. Negli ultimi cinque anni, le vendite europee di veicoli commerciali leggeri Toyota sono raddoppiate, superando le 165.000 unità nel 2025. Tale crescita ha portato al raddoppio della quota di mercato di Toyota, salita oltre il 7%, rafforzando il ruolo dei veicoli commerciali come pilastro strategico delle attività europee dell'azienda. Questo ruolo è stato messo in evidenza alla IAA Transportation di Hannover, in Germania, dove il marchio ha presentato le prospettive di crescita futura e le novità della gamma LCV, incluso il nuovissimo Hilux BEV. Con l'introduzione quest'estate della versione zero amissioni dell'iconico pick-up elettrico, Toyota offre versioni BEV su tutta la sua gamma di veicoli commerciali. I BEV rappresentano ora il 22% delle vendite complessive di Toyota Professional, rispetto a una media di mercato di circa l'11%. Tra le novità annunciate ad Hannover figura un modello a idrogeno, che dovrebbe offrire un'autonomia superiore a 400 km (ciclo WLTP) e una capacità di traino fino a 2.500 kg. "Il nostro approccio multi-tecnologico garantisce ai clienti la possibilità di scegliere la tecnologia di propulsione più adatta alle loro specifiche esigenze", ha dichiarato Toyota osservando come "sebbene i risultati dei veicoli elettrici siano molto positivi, riteniamo che la portata della sfida di decarbonizzazione che l'Europa deve affrontare richieda l'impiego di tutte le tecnologie disponibili". A seconda del mercato e del modello, Toyota propone i propri veicoli commerciali in versioni elettriche, con opzioni mild-hybrid a 48V e con motori diesel; questi ultimi includono unità compatibili con carburanti rinnovabili come l'HVO.

Anche in Italia, Toyota Professional sta confermando anche nel 2026 il proprio percorso di crescita. Nel periodo gennaio-agosto, il brand ha superato le 5.000 unità, raggiungendo una quota di mercato del 6,3%, in aumento di quasi 1 p.p. rispetto all'anno precedente, e il quarto posto nel mercato nazionale dei veicoli commerciali N1. Nel segmento dei veicoli commerciali elettrici, Toyota è il primo marchio in Italia con oltre 1.000 unità e una quota del 27% con Proace City EV e Proace Max EV che occupano le prime due posizioni tra i modelli più venduti.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)