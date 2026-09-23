Totti e Noemi Bocchi, la reazione furiosa di Chanel: “Non sei più mio padre”

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Chanel Totti contro il padre Francesco dopo aver scoperto la sua relazione con Noemi Bocchi. Dal nuovo libro dell'ex capitano della Roma, 'Oltre. Uno si ritira e gli succede di tutto. Che poi tocca pure raccontarlo', esce un retroscena che racconta la reazione furiosa della figlia: "Sei un pezzo di m***a, non sei più mio padre, mi fai schifo!", avrebbe urlato Chanel, che poi non avrebbe parlato al padre per i successivi nove mesi, nemmeno per informarlo della sua partecipazione a Pechino Express. Totti, come riportato da Fanpage, ha descritto il momento in cui ha comunicato ai figli, con Ilary Blasi presente, la sua nuova relazione come uno dei più complicati: "Scoppiò il finimondo. Tutti davanti a me, una specie di plotone di esecuzione. Mi hanno interrogato, messo al muro, additato come colpevole a prescindere. Come unico colpevole". "Papà e mamma meritano di essere felici e insieme non lo possono più essere", sono state le parole di Totti, riportate nel libro, ai figli, "ma voi sarete sempre le persone più importanti della mia vita".

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