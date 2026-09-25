Torino, cadavere di un uomo trovato in un appartamento in periferia: ipotesi omicidio

(Adnkronos) – Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nella notte in un appartamento alla periferia nord di Torino. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile intervenuta a seguito di una segnalazione al 112. A quanto si è appreso, la vittima non risiedeva nell’appartamento in cui è stata trovata senza vita. Investigatori stanno in queste ore ascoltando diverse persone per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’ipotesi più accreditata è che si tratti di omicidio.

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