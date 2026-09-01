Tor Vergata, al via nuovo anno per studenti di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria

(Adnkronos) – Si è tenuta oggi l’inaugurazione del nuovo anno per gli studenti e le studentesse di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria. Un appuntamento importante nel giorno d’inizio delle lezioni del semestre filtro 2026-2027 all’università di Roma Tor Vergata. Tre corsi di laurea, un semestre comune e tre discipline da affrontare: biologia, chimica e fisica. Prende così avvio un percorso intenso, che metterà alla prova preparazione e motivazione. Un passaggio selettivo, ma anche un tempo decisivo per comprendere e rafforzare la propria scelta. Ad accogliere i nuovi iscritti sono stati il rettore Nathan Levialdi Ghiron e Roberto Bei, preside della Facoltà di Medicina e chirurgia. Sono intervenuti Leonardo Emberti Gialloreti, coordinatore del corso di laurea in Medicina e chirurgia; Marco Gargari, coordinatore del corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria; Eleonora Candi, coordinatrice del corso di laurea in Medicina veterinaria, e Cinzia Niolu, delegata del rettore alla Salute e al benessere psicologico di tutta la comunità accademica. "Siamo felici che abbiate scelto l’università di Roma Tor Vergata per questo primo periodo della vostra formazione universitaria – ha dichiarato il rettore Levialdi Ghiron -. Voi studenti siete la nostra ragione di esistenza. L’università non è soltanto il luogo in cui si acquisiscono nozioni, ma una comunità in cui si cresce insieme, si fanno nuove esperienze e si impara a comprendere la realtà. Il mio augurio è che questo semestre non sia vissuto soltanto come un momento di selezione, ma soprattutto come un’occasione di crescita e di consapevolezza, capace di confermare la vostra scelta e rafforzarne la motivazione. Noi siamo qui per accompagnarvi in questo percorso. Auguri a tutti e benvenuti nel nostro Ateneo". Il semestre – informa una nota dell'Ateneo – si apre con biologia, chimica e fisica. Tre discipline che costituiscono il vocabolario scientifico necessario per affrontare gli insegnamenti successivi e comprendere la cellula e i suoi meccanismi, i metabolismi, il movimento dei fluidi corporei e i principi alla base delle moderne indagini diagnostiche. "Quello che avete iniziato è un percorso importante, che richiede studio quotidiano, rigore, disciplina e resilienza – ha sottolineato il preside Roberto Bei –. Le professioni che avete scelto non ammettono incertezze né inappropriatezza nel modo di agire. Sarà un percorso di sacrifici, ma sarete ripagati quando potrete curare una persona o un animale. Questa sarà la ricompensa più grande della vostra vita professionale. Siate curiosi, studiate e abbiate sempre rispetto per la scienza". A unire Medicina, Odontoiatria e Veterinaria è anche il paradigma della One Health, fondato sulla stretta relazione tra la salute delle persone, quella degli animali e l’equilibrio degli ecosistemi. Il medico deve riconoscere l’essere umano come parte di un ambiente complesso; il medico veterinario deve comprendere quanto la salute animale incida su quella umana; l’odontoiatra deve considerare la cavità orale all’interno dell’equilibrio dell’intero organismo. Durante la mattinata – informa la nota – la professoressa Cinzia Niolu ha presentato alle future matricole il progetto Pro-Ben dedicato al benessere psicofisico, all’inclusione e alla crescita personale degli studenti, per affrontare lo stress, riconoscere le difficoltà e trovare un equilibrio tra studio, relazioni e cura di sé, sottolineando anche il ruolo attivo dello Sportello PTV per studenti e studentesse, servizio gratuito di valutazione e ascolto curato dalle strutture di Psichiatria e psicologia clinica del Policlinico Tor Vergata (sportellostudenti@uniroma2.it). Dalla Niolu, un ulteriore invito a incontrarsi presto e a fare gruppo con 'Lonely Together Live', il programma di tre serate musicali in calendario il 9, 10 e 11 ottobre 2026 presso il Parco del Maut, il Museo archeologico universitario di Roma Tor Vergata, recentemente inaugurato. Musica house, indie, pop e rap accompagneranno gli appuntamenti pensati per accogliere gli studenti e contrastare la solitudine, con un’attenzione particolare ai fuori sede. Durante il semestre 2026-2027 la didattica è articolata in modalità mista: è possibile scegliere se frequentare online oppure in presenza le lezioni nel turno mattutino o pomeridiano, che saranno identiche per contenuti offerti. Da ottobre in poi – conclude la nota – le lezioni si terranno invece esclusivamente online in un unico turno, dalle 8 alle 14. Alla fine del semestre saranno gli esami a valutare la preparazione. Nel frattempo, alle studentesse e agli studenti spetta una prova più profonda: comprendere fino in fondo la scelta compiuta e trovare nella conoscenza, nelle relazioni e nella vita universitaria le ragioni per portarla avanti. Da oggi, la scelta diventa percorso.

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