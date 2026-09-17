Tir sfonda guard rail su rotatoria e rimane sospeso nel vuoto 

Un tir ha sfondato il guard rail questa mattina all’alba all’altezza della rotatoria di Cascina Merlata, a Milano, sopra l’A4 Torino-Trieste. Il mezzo, come mostrano le immagini diffuse dai vigili del fuoco di Milano, è rimasto sospeso nel vuoto da un’altezza di 5 metri.

Le operazioni, molto complesse, sono terminate intorno alle 8.30 del mattino con quattro mezzi impegnati del comando provinciale vvf. Illeso l’autista che è stato soccorso e tratto in salvo. Sulle cause dell’incidente sono al lavoro la polizia stradale e la locale