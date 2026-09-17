Sicilia, riprende il processo al presidente dell’Ars Galvagno: la Corte deciderà sul trasferimento da Palermo a Catania

Riprenderà questa mattina, davanti alla terza sezione penale del Tribunale di Palermo, il processo al Presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e al suo autista Riberto Marino. I reati contestati sono corruzione, peculato, truffa e falso. Oggi il Tribunale dovrebbe sciogliere la riserva e decidere se il processo ai due imputati resterà a Palermo o sarà trasferito a Catania, come chiesto dalla difesa. Gli avvocati Ninni Reina e Antonia Lo Presti per il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, mentre Salvatore Sansone assiste Marino, ritengono che il reato più grave sia il peculato relativo all’uso improprio dell’auto di servizio e sarebbe stato commesso a Catania, città di residenza dell’esponente di Fratelli d’Italia. Di diverso avviso la Procura che nell’ultima udienza ha replicato davanti alla terza sezione del Tribunale, ribadendo che il processo deve restare a Palermo. Decisione rinviata a oggi. (Ter/Adnkronos)