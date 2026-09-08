Temptation Island e poi, la delusione di Sara e i dubbi di Danilo: cosa è successo ieri sera

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Nuovi colpi di scena nello speciale di 'Temptation Island e poi… e poi…'. Nella puntata di oggi, la prima delle due previste – la seconda e ultima andrà in onda lunedì prossimo – le coppie arrivate davanti a Filippo Bisciglia per un nuovo confronto sono state quelle di Sabrina e Giovanni, Sara e Gabriele, Bernadette e Diamante, Francesca e Danilo. Sabrina e Giovanni avevano deciso di prendere due strade diverse durante l'ultimo falò di confronto, una decisione confermata anche nella puntata speciale 'un mese dopo'. Nel corso dello speciale di questa sera, Sabrina ha rivolto nuovamente le sue scuse all'ex fidanzato: "Ti chiedo scusa perché mi rendo conto che ti ho trattato malissimo, mi sento in colpa", ha detto la giovane, cercando di trattenere le lacrime. Sabrina ha ammesso di aver cercato più volte un confronto lontano dalle telecamere, senza però riuscire a ottenerlo. Giovani è rimasto fermo sulla sua decisione: "Io le auguro tutto il bene del mondo, però ho messo davanti la mia persona, la mia felicità, la mia famiglia e il mio lavoro". Poi però Sabrina ha svelato un nuovo retroscena che ha cambiato le carte in tavola. La giovane sarebbe entrata in possesso di una vecchia chat tra Giovanni e una ragazza, risalente al periodo in cui i due erano ancora una coppia. La rivelazione ha fatto infuriare il giovane, che ha perso il controllo durante il confronto. Tanto da spingere Filippo Bisciglia a intervenire per riportare la situazione alla calma: "Ti devi calmare, stai sbagliando, ti stai agitando troppo". Dopo averla accusata di dare troppo attenzione ai social e poco alla realtà, si è concluso il falò esattamente come era cominciato: Sabrina e Giovanni tornano a casa separati. Quello tra Gabriele e Sara è stato invece un confronto fatto da accuse reciproche e momenti di forte tensione. A chiedere di incontrare l'ex fidanzato è stata Sara, che non ha gradito alcune dichiarazioni rilasciate da Gabriele nel corso dell'ultima puntata. La giovane sarebbe rimasta "scioccata" perché quello che è accaduto non è quello che ha riportato l'ex fidanzato. Sara ha accusato Gabriele di aver "rinnegato i suoi sentimenti" e soprattutto di aver provato a tutti costi di apparire come quello "forte" della coppia. Da lì è cominciato un botta e risposta: Sara lo accusa di lanciarle frecciatine attraverso i social, Gabriele invece afferma di aver voltato totalmente pagina. "Adesso mi è indifferente", ha ammesso lui senza pensarci due volte. "Mi hai rotto. Siamo stati insieme sette anni, io da te volevo dei figli. Io stavo con te per stare con te ed è normale che dopo sette anni ti chiedo di parlare e di vederci, perché non è normale lasciarsi sul tronco di un programma". Queste le dichiarazioni di Sara, visibilmente delusa per il modo in cui si è conclusa la loro storia d'amore. Tutto procede a gonfie vele per Diamante e Bernadette che dopo l'esperienza a Temptation Island sono pronti a convolare a nozze. I preparativi per il matrimonio sono ancora agli inizi, ma la coppia guarda già al futuro. Durante il confronto, Filippo Bisciglia e la redazione hanno deciso di fare una sorpresa speciale: un viaggio di nozze. Francesca ha cambiato pagina. Dopo la decisione di Danilo di mettere fine alla relazione, a causa delle chat trovate con il single Marco, Francesca è andata avanti e ha bloccato Danilo sui social. Nel confronto di oggi, lei non torna indietro e rimane ferma sulla sua decisione: "Non c'è nessun altro nella mia vita. L'amore però può finire". Un cambiamento repentino che però non convince Danilo: "È cambiata lei come persona, non sono solo io a dirlo".

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