Sventato furto di rame a Ragusa, 22enne arrestato dalla polizia

La Polizia di Stato di Ragusa ha sventato il furto di rame nella zona periferica del capoluogo, arrestando un 22enne catanese. L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione che indicava un furto in corso ai danni di una ditta locale. Alla vista dei poliziotti il 22enne tentava la fuga attraverso i campi limitrofi, abbandonando 4 bobine di rame appena rubate. Inseguito e bloccato dai poliziotti, il 22enne è stato arrestato e condotto alla casa circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono attualmente in corso ulteriori approfondimenti investigativi per individuare e assicurare alla giustizia eventuali complici. (Adnkronos)