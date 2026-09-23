Consentiva il gioco a minorenni, a Siracusa denunciato il titolare di un centro scommesse

Passati al setaccio lo scorso fine settimana dagli agenti della Divisione amministrativa della Questura di Siracusa insieme a personale dei Monopoli di Stato e della Polizia municipale diversi centri scommesse. Per il titolare di uno degli esercizi controllati nella zona alta della città è scattata la denuncia e una sanzione amministrativa di oltre 6mila euro. L’esercizio era privo di licenza e all’interno sono stati trovati alcuni minori ai quali veniva consentito di effettuare delle scommesse in violazione della normativa vigente. (Adnkronos)