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Consentiva il gioco a minorenni, a Siracusa denunciato il titolare di un centro scommesse

Redazione 3

Consentiva il gioco a minorenni, a Siracusa denunciato il titolare di un centro scommesse

Mer, 23/09/2026 - 07:30

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Passati al setaccio lo scorso fine settimana dagli agenti della Divisione amministrativa della Questura di Siracusa insieme a personale dei Monopoli di Stato e della Polizia municipale diversi centri scommesse. Per il titolare di uno degli esercizi controllati nella zona alta della città è scattata la denuncia e una sanzione amministrativa di oltre 6mila euro. L’esercizio era privo di licenza e all’interno sono stati trovati alcuni minori ai quali veniva consentito di effettuare delle scommesse in violazione della normativa vigente. (Adnkronos)

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