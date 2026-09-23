Risiko Club Ufficiale Eclettica Caltanissetta, XXV torneo: il 24 settembre al via il terzo turno

Domani giovedì 24, presso Eclettica Street Factory, si gioca il terzo turno del XXV torneo interno o campionato periodico. Le partite inizieranno alle 20.30 dopo il sorteggio, per la composizione dei tavoli, che avverrà alle 20.15. Il torneo è valido per la classifica del Ranking Nazionale Live e per il Ranking interno “Eclettica”. Il Ranking Nazionale Live vede, allo stato attuale, ben sei soci- giocatori del Club Eclettica tra le prime cento posizioni su 1425 giocatori presenti in questa classifica speciale. Nello specifico: Vincenzo Falzone 97°, Luigi Tricoli 96°, Claudio Lombardo 82°, Gabriele Taschetti 17°, Giulia Gulino 12a e Andrea Kiswarday 3° in piena lotta per la prima posizione.“Per la prima volta nella sua storia il Club Eclettica sta raggiungendo risultati così prestigiosi con i suoi giocatori – soci. – dichiarano dal direttivo – Vedremo da qui al 31 dicembre cosa succederà. Noi tutti facciamo il tifo per Andrea e ci auguriamo che riesca a conquistare la prima posizione e vincere l’ambito trofeo”.Tornando alla giornata di domani, il torneo vede iscritti 18 tra giocatrici e giocatori con una classifica provvisoria che vede al comando Andrea Kiswarday tallonato da Martino Brucato (a solo sei punti di distanza), terzo Calogero Maira, quarta Mariella Brucculeri e poi via via tutti gli altri. Il regolamento prevede che sino a 20 partecipanti (per partecipante si intende colui o colei che iscrivendosi al torneo gioca almeno il 50% delle partite per eccesso. In questo caso, torneo con 5 turni, almeno tre turni di gioco). I primi due della classifica, tolto lo scarto di un risultato, il peggiore, o assenza, alla fine del quinto turno di gioco, vengono ammessi direttamente alla finale del 22 ottobre. Gli otto giocatori che si piazzano dal terzo al decimo posto della classifica, tolto lo scarto di un risultato, giocheranno due tavoli di semifinale. I vincitori dei due tavoli raggiungeranno alla finale i già qualificati. “Ancora ci si può iscrivere al torneo in corso. – continuano a dichiarare dal direttivo – Questo è l’ultimo turno utile per potersi ancora iscrivere e giocare le ultime tre partite avendo la possibilità di conquistare un posto per la finale o per la semifinale. Come in ogni torneo organizzato dal Risiko Club Eclettica i premi saranno realizzati da Maria Pia Matraxia, artista ceramista e componente del direttivo del Club nisseno.” Intanto il Club sta lavorando per ospitare la terza giornata del X° campionato regionale individuale che vede come campionessa uscente Maria Pia Matraxia. La tappa della “Sicilia centrale” è l’ultima che definirà i finalisti che parteciperanno alla tappa di Siracusa. Il torneo su giocherà a Caltanissetta domenica 4 ottobre presso il Centro Culturale “Michele Abbate” e sarà strutturato in tre partite, una di mattina e due nel pomeriggio.