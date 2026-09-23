Messina, nessuna traccia del sub 49enne scomparso a Torre Faro: le ricerche entrano in una nuova fase

Proseguono senza sosta, ma al momento senza esito, le ricerche di Antonio Ridolfi, il 49enne della Marina Militare disperso da circa una settimana nelle acque di Torre Faro, a Messina, dopo un’immersione subacquea. Le operazioni, coordinate dalla Capitaneria di Porto, vedono impegnati anche i sommozzatori dei Vigili del fuoco. Dopo avere scandagliato diversi tratti di mare, l’area delle ricerche è stata progressivamente ampliata, tenendo conto anche delle correnti dello Stretto che potrebbero avere modificato la posizione del disperso. Nei giorni scorsi sono state effettuate numerose immersioni e verifiche anche in profondità, senza però consentire di individuare il 49enne. Ridolfi, originario della provincia di Teramo e residente a Messina, era un sub esperto e aveva conseguito un brevetto. Le ricerche proseguono. (ITALPRESS).