Blitz contro immigrazione irregolare in quattro Paesi europei, arresti e perquisizioni

(Adnkronos) – La polizia di Stato di Bologna, su delega della Procura della Repubblica, ha operato, in rogatoria, in collaborazione con le autorità inglesi alla esecuzione di ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in tutta Europa: Italia, Spagna, Gran Bretagna, Austria. A Bologna, in particolare, si è data esecuzione a un mandato di arresto e a quattro perquisizioni delegate. L’attività di indagine, supportata da Europol, ha documentato l’esistenza di un meccanismo illegale finalizzato a consentire l’ingresso illegale, in Gran Bretagna, di persone non aventi titolo. Maggiori dettagli sull’attività verranno forniti durante una conferenza stampa che si terrà oggi in Questura alle 11:30 a cui parteciperà il Funzionario della Squadra Mobile, il Commissario Capo, Giacomo Uboldi, personale dell’Europol e personale del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia.

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