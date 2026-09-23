Caltanissetta. Il 23 settembre si commemora la figura di Salvo D’Acquisto

CALTANISSETTA. Oggi mercoledì 23 settembre 2026, alle ore 16.15 l’Associazione Internazionale Regina Elena Odv (AIRH), insieme all’Associazione Amici della Real Casa Savoia ed all’Associazione culturale Tricolore, deporrà una Corona d’alloro ai piedi della lapide commemorativa che le su citate Associazioni hanno installato nel novembre 2008 alla Presenza del Presidente internazionale AIRH, SAR Sergio di Jugoslavia ed al fratello dell’Eroe, dr. Alessandro D’Acquisto, allo scopo di onorare la Medaglia d’Oro al Valor Militare, fucilato dai nazisti il 23 settembre 1943 a Torrimpietra, frazione di Palidoro, in provincia di Roma a soli 22 anni.

Sempre mercoledì, alle ore 17.00, presso la Parrocchia San Domenico sarà celebrata una Santa Messa in suffragio dell’Eroe (patrocinata dalla Delegazione Magistrale di Sicilia degli Ordini Dinastici della Real Casa Savoia). Saranno presenti rappresentanti del Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione “G.Ugolini” di Caltanissetta.