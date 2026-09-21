Stem for kids riparte dalle scuole, domani terza tappa a Catania

(Adnkronos) – Dopo questa estate, caratterizzata da temperature da record, con la ripresa dell’anno scolastico torna anche il percorso Stem for kids, firmato Stem women congress Italia by Orange Media Group, che porta nelle scuole italiane la cultura Stem attraverso esperienze concrete, gioco, creatività e learning by doing. Il prossimo appuntamento sarà a Catania, presso l’Istituto comprensivo statale 'Dusmet-Doria' il 22 settembre, terza tappa del tour 2026. Un ritorno nelle scuole che coincide con la ripartenza delle attività didattiche e che vuole rimettere al centro la curiosità e la voglia di scoprire delle nuove generazioni, avvicinandole alle discipline scientifiche e tecnologiche in modo diretto e coinvolgente, sempre con lo stesso intento: rendere le Stem (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), un’esperienza accessibile e concreta, capace di mostrare a bambine e bambini non soltanto cosa siano scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, ma soprattutto quanto possano essere importanti per comprendere e costruire il futuro. Attraverso attività pratiche e collaborative, i partecipanti sono chiamati a mettersi alla prova, sperimentare e trovare soluzioni e fare scelte, trasformando l’apprendimento in un’esperienza condivisa. Un approccio che permette di sviluppare competenze trasversali come creatività, problem solving, collaborazione e capacità di progettare. Il percorso è accompagnato da Iberdrola Italia e Intesa Sanpaolo, partner che contribuiscono a portare nell’esperienza elementi specifici legati all’economia, alla sostenibilità e alla relazione tra lo spazio e il nostro mondo, temi cruciali per affrontare le sfide del futuro. “Siamo convinti che, in un mondo in continua evoluzione come quello attuale, le aziende abbiano una responsabilità chiara, nei confronti dell’ambiente, dei territori in cui operano, ma anche delle nuove generazioni, che rappresentano il nostro futuro”, dichiara Valerio Faccenda, country manager di Iberdrola Italia. “Per questo motivo, siamo molto felici di essere al fianco di Stem women congress Italia anche per la tappa di Catania, confermando così il nostro costante impegno nel diffondere in tutte le aree del Paese in cui siamo presenti la cultura della sostenibilità e la conoscenza intorno ai temi della transizione energetica. Riteniamo che iniziative come questa siano fondamentali perché ci consentono di avvicinare sempre di più i giovani alle materie Stem e di iniziare così a formare i professionisti dell’energia di domani”. Dopo Catania, il tour proseguirà con l’ultima tappa di Stem for kids a Torino, la cui data è attualmente in fase di definizione. Il percorso culminerà poi il 16 ottobre a Bologna, con il Congresso Nazionale, quest’anno dedicato in particolare ai ragazzi e alle ragazze al termine della scuola superiore, nel momento in cui sono chiamati a confrontarsi con scelte importanti per il proprio futuro formativo e professionale. Il Congresso si terrà presso Dama Tecnopolo, in collaborazione con la Città metropolitana di Bologna, e sarà inserito nella 13ª edizione del Festival della Cultura tecnica, all’interno della rassegna Tecnopolis. La scelta di Bologna e del contesto del Festival della Cultura tecnica rafforza il legame tra il progetto e un territorio da sempre particolarmente attento alla formazione tecnica, all’innovazione e alla relazione tra scuola, università, imprese e mondo del lavoro. Il Congresso rappresenterà il momento di confronto nazionale del percorso: un’occasione per mettere in dialogo giovani, aziende, istituzioni, professionisti e protagonisti del mondo Stem, con uno sguardo rivolto alle competenze, alle opportunità e alle sfide che attendono le nuove generazioni. Se Stem for kids parte dalla curiosità dei più piccoli, il Congresso nazionale compie dunque un ulteriore passo: accompagnare chi sta per uscire dalla scuola superiore verso una maggiore consapevolezza delle proprie possibilità e delle competenze richieste dal futuro. Stem for kids è un progetto creato e sviluppato in Italia da Orange media group e realizzato in collaborazione con Brick Genius, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alle discipline Stem attraverso un modello educativo basato sull’esperienza, sulla partecipazione e sulla costruzione condivisa. Dal primo appuntamento fino al Congresso nazionale di Bologna, il percorso 2026 vuole così creare un filo diretto tra scuola, territorio, imprese e nuove generazioni, contribuendo a diffondere una cultura dell’innovazione e a rendere le competenze Stem sempre più vicine e accessibili ai giovani.

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