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Sofia Goggia debilitata da due infezioni virali. Cosa è successo all’azzurra

AdnKronos

Sofia Goggia debilitata da due infezioni virali. Cosa è successo all’azzurra

Ven, 25/09/2026 - 10:32

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(Adnkronos) – La campionessa dello sci azzurro Sofia Goggia ha concluso una serie di esami clinici approfonditi presso la Casa di Cura La Madonnina e l’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, i quali hanno riscontrato "due differenti infezioni virali che, sommate una con l’altra, hanno creato effetti ancor più amplificati a livello fisico, causando un forte stato di debilitazione all’atleta".  
Goggia ha già iniziato in questi giorni il percorso di recupero stilato in collaborazione con la commissione Medica Fisi presieduta dal dottor Andrea Panzeri. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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