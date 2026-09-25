Soffione grande o doccetta: quale soluzione scegliere?

Soffione grande: comfort e sensazione di benessere

Vediamo in base a quali criteri scegliere l’uno o l’altro o un set doccia, conoscendone le caratteristiche per capire meglio le opzioni.

I soffioni doccia sono dei complementi particolarmente apprezzati da chi desidera che la doccia sia anche un’esperienza rilassante. Questi infatti hanno una superficie più grande nell’erogazione dell’acqua, che permette di distribuirsi su una maggior parte del corpo, dando una sensazione simile all’effetto della pioggia.

È una soluzione molto gettonata soprattutto nelle docce spaziose, dove possono essere installati in alto o a soffitto. Bisogna però valutare sempre la pressione dell’acqua disponibile, dell’impianto che si ha per verificare se questo tipo di complemento possa funzionare.

Doccetta: praticità e versatilità

Se si preferisce scegliere una doccetta, questa è una soluzione che punta alla praticità. Infatti, il tubo flessibile può orientare il getto dell’acqua nella zona del corpo in cui serve. È molto utile per lavare i capelli, risciacquare la doccia, facilitare le operazioni di pulizia, ma anche per lavarsi il corpo. Può essere utilizzata in bagni che abbiano delle dimensioni ridotte, dove invece i soffioni doccia risultano meno proporzionati. Ci sono poi alcuni modelli in commercio con varie intensità di gettito e regolabili, in base alle preferenze di uso che se ne vuole fare.

Ci sono poi i set doccia che vanno a unire comfort e praticità: in essi infatti si trova sia il soffione che la doccetta solitamente riuniti in un’asta che si fissa al muro. In questi set si sceglie un’alternativa o l’altra in base alla preferenza del momento. Per avere una erogazione sempre piacevole è bene avere una manutenzione continua.

Infatti, con l’uso prolungato degli ugelli, il calcare li può ostruire: se una volta a settimana si puliscono, non si dovrà intervenire in modo più energico. Infatti, per avere una piacevole esperienza soprattutto con i soffioni, gli ugelli devono essere puliti dal calcare: diversamente direzionano l’acqua verso punti sbagliati. Nello scegliere un set doccia però bisogna sempre valutare le dimensioni che si hanno a disposizione: il problema è soprattutto se si può o meno utilizzare il soffione. Quindi prima di optare per una qualsiasi scelta è bene avere una panoramica completa di quello che il mercato offre, andando a consultare dei cataloghi specializzati come quello di Absulo, che danno una panoramica dei modelli, delle caratteristiche tecniche e dei vari complementi.

Dopo aver reperito le informazioni utili alle proprie esigenze, si può procedere a una valutazione progettuale, eventualmente chiedendo anche aiuto a esperti del settore, su quella che possa essere la soluzione più adatta alle proprie esigenze, sia in termini tecnici sul singolo prodotto sia sull’inserimento nel bagno che si ha a disposizione.