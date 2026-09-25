Sinner salta Pechino, Zverev ‘prepara’ il sorpasso: come cambia il ranking Atp

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Jannik Sinner salta il torneo di Pechino, ma resterà numero uno del mondo? Come può cambiare il ranking Atp con l'infortunio del fuoriclasse azzurro, ancora ai box per un problema al ginocchio? Le domande rimbalzano tra i tifosi, considerando in primis l'exploit di Alexander Zverev, fresco vincitore degli Us Open e in un momento di gran forma. Ma qual è la situazione? L'assenza dal torneo cinese costerà intanto a Sinner i 500 punti conquistati con il successo dello scorso anno e, al termine del torneo, il suo bottino scenderà a 11.000 punti. Zverev, che partirà dai quarti di finale raggiunti nel 2025, perderà 100 punti, ma potrà recuperarne subito 40 ottenuti alla United Cup, iniziando il torneo cinese a quota 9.630.

Come può cambiare la classifica? In caso di vittoria a Pechino, Zverev salirebbe a 10.120 punti. Il distacco da Sinner si ridurrebbe così a meno di mille lunghezze. Il prossimo appuntamento sarà poi il Masters 1000 di Shanghai, dove entrambi i giocatori hanno pochi punti da difendere: appena 50 a testa. Proprio qui potrebbe arrivare il sorpasso. Se Sinner dovesse rinunciare anche al torneo di Shanghai e Zverev riuscisse a vincerlo, scavalcherebbe l'azzurro in classifica con un vantaggio di 120 punti. Un piccolo margine, che porterebbe però Zverev (che in questa stagione ha conquistato i primi due titoli Slam della sua carriera) al numero uno. Per assistere al ribaltone, dunque, Zverev dovrebbe vincere Pechino e Shanghai, mentre Sinner dovrebbe saltare anche il Masters 1000 cinese oltre al 500 di Pechino. Se questo doppio scenario non dovesse concretizzarsi, la permanenza di Sinner in vetta al ranking non sarebbe comunque al sicuro. Anche perché, nella parte finale della stagione, l'azzurro sarà chiamato a difendere risultati pesanti: 3.000 punti, totale dei successi ottenuti nel 2025 a Vienna, a Parigi e alle Atp Finals di Torino. Zverev, dall'altra parte, dovrà difendere soltanto 930 punti. Il sorpasso, insomma, non è più utopia.

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