Sinner incontra Anna Wintour alla Fashion Week: “Pechino? Anch’io pensavo di andare”

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Siparietto tra Jannik Sinner e Anna Wintour alla Milano Fashion Week. L'incontro tra il tennista azzurro e la direttrice di Vogue è avvenuto oggi, dopo l'annuncio della rinuncia di Sinner al torneo di Pechino. Wintour gli ha confessato, con grande dispiacere, che si aspettava di rivederlo in campo in Cina: "Pensavo che andassi a Pechino", dice lei in un video diventato virale sui social. Alle parole di Anna Wintour, Sinner ha risposto con un sorriso: "Anche io credevo di andare", lasciando intendere tutto il suo dispiacere per la mancata partecipazione al torneo. Durante l'incontro, poi, la direttrice di Vogue gli ha confessato di aver conosciuto anche la sua fidanzata, Laila Hasanovic, modella danese impegnata in questi giorni tra le sfilate della Milano Fashion Week. "Ho conosciuto la tua fidanzata, è molto carina", ha detto Wintour al tennista. Il fuoriclasse altoatesino ha dato la notizia del forfait oggi, venerdì 25 settembre, con un video pubblicato sui social spiegando di essere ancora alle prese con l'infortunio al ginocchio: "Sono dispiaciuto nell'annunciare che non potrò giocare a Pechino quest'anno. Il mio ginocchio non è ancora nelle condizioni ideali, non sono ancora pronto per competere, ma farò di tutto per rientrare il prima possibile in campo".

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