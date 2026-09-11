Sicilia. Turismo, via libera al ddl su agenzie di viaggio e tour operator. Amata: «Nuove regole e stretta contro l’abusivismo»

Approvato oggi dalla giunta regionale un disegno di legge che disciplina tutte le attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator in Sicilia.

«La nostra Isola – dice l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata -, con il suo immenso patrimonio naturalistico, storico, culturale e paesaggistico, rappresenta una delle mete più ambite dai viaggiatori italiani ed esteri. E lo testimoniano i flussi turistici registrati negli ultimi anni. Era necessario, quindi, riordinare la disciplina di settore, attualmente obsoleta e relativa per certi aspetti a un decreto regio del 1936, così da garantire sostegno concreto al comparto e al suo indotto e affrontare le nuove sfide del turismo che ci vengono poste quotidianamente».

Tra le principali innovazioni del testo di riforma predisposto dal governo regionale, vi sono la definizione e la regolamentazione delle attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator e la conseguente tutela degli utenti, la disciplina dei viaggi e dei soggiorni organizzati da enti e associazioni, l’organizzazione del turismo scolastico, la predisposizione di sanzioni da applicare in caso di esercizio abusivo delle attività. Per questo fine, è prevista anche l’istituzione di una Consulta regionale antiabusivismo, con la partecipazione dei rappresentanti delle forze dell’ordine.

«Questa riforma – prosegue Amata – è il frutto di un confronto continuo e proficuo con le associazioni di categoria, che ringrazio per il contributo determinante che hanno offerto alla preparazione di questo disegno di legge che adesso invieremo all’Ars per l’avvio dell’iter legislativo. Un testo all’avanguardia che tutela i viaggiatori, attualizza le regole per le agenzie tradizionali e online e mette in campo strumenti concreti e sanzioni severe contro l’abusivismo. Oggi la Regione Siciliana si dota di uno strumento in linea con le normative nazionali ed europee, che supporta chi crea valore, attrae flussi turistici di qualità e contribuisce in modo determinante alla crescita economica dell’Isola».