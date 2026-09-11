Anno scolastico, Turano e i provveditori incontrano i presidi: ciclo di 8 appuntamenti, si parte il 16 settembre con Caltanissetta ed Enna

Regione e Usr Sicilia insieme per inaugurare l’anno scolastico 2026-2027. Torna anche quest’anno il ciclo di incontri nei territori, promosso dall’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, che da metà settembre ai primi di ottobre toccherà tutte le province dell’Isola per culminare negli “Stati generali della scuola siciliana”, l’appuntamento in programma il 14 e il 15 ottobre a Palermo.Il primo incontro con i dirigenti scolastici è previsto il 16 settembre alle 10:30 nella sede dell’Ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna, nel capoluogo nisseno, in via Nino Martoglio 1. All’incontro saranno presenti l’assessore Turano, la dirigente dell’Ambito, Viviana Assenza, e tutti i dirigenti scolastici delle due province.«Anche quest’anno, ho voluto fortemente insieme all’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – afferma Turano – inaugurare l’anno aprendo le porte ai territori per ascoltare le richieste del mondo della scuola, comunicare quanto è stato realizzato finora e i progetti futuri. Con l’assessorato regionale dell’Istruzione, in questi anni, abbiamo investito oltre 700 milioni tra fondi regionali ed extraregionali e abbiamo provato a gettare le fondamenta della scuola siciliana del futuro, puntando su edilizia, nuove tecnologie e aule immersive, laboratori, mense, palestre, progetti di educazione alla legalità e contrasto al disagio minorile».Obiettivo degli incontri nei territori è tracciare un bilancio delle iniziative per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e gli atenei siciliani avviate negli ultimi quattro anni dal governo Schifani, illustrare i principali interventi già attuati, quelli in fase di realizzazione e quelli in programma per l’anno scolastico e accademico in corso. «La scuola siciliana, con la ricchezza e la varietà delle sue esperienze – dichiara il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Filippo Serra – continua a dimostrare di saper interpretare i cambiamenti, promuovere l’innovazione e valorizzare i talenti: le tante realtà che ogni giorno operano nei nostri territori testimoniano una comunità scolastica attiva, competente e capace di guardare oltre il presente. Avviare l’anno scolastico con un incontro tra Regione, Ambiti territoriali e dirigenti scolastici è il modo migliore per consolidare rapporti istituzionali e costruire solide fondamenta basate sul dialogo e la fiducia».L’iniziativa sarà anche l’occasione per raccogliere contributi, proposte, idee e riflessioni da chi vive quotidianamente la scuola, al fine di costruire un sistema educativo realmente capace di rispondere alle sfide del presente e preparare i giovani al mondo del lavoro.