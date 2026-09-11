Sicilia, Manovrina: un emendamento per il sostegno ai lavoratori del Conca d’Oro

Il governo regionale siciliano sta studiando un emendamento alle variazioni di bilancio, al momento all’esame delle commissioni dell’Ars, che metterà nero su bianco una forma di integrazione salariale per i lavoratori del centro commerciale Conca d’Oro di Palermo che dovranno fare ricorso agli ammortizzatori sociali. Lo ha annunciato l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, al termine del tavolo interistituzionale sul centro commerciale. “Ci proveremo – ha spiegato -. L’emendamento sarà presentato entro martedì”. (Sac/Dire)