Sicilia. Aree interne, delega all’assessore Ingala per la firma dell’Accordo di programma quadro

La giunta regionale ha conferito all’assessore regionale delle Autonomie locali, Elisa Ingala, la delega per firmare l’accordo di programma quadro del Piano strategico nazionale delle aree interne (Psnai), lo strumento che stabilisce le linee guida per interventi mirati alle esigenze di ogni territorio, mettendo insieme risorse e norme già esistenti. L’incarico arriva dopo il via libera della Cabina di regia nazionale alle Strategie d’area 2021-2027 e i relativi interventi da finanziare. Tra questi rientrano le tre nuove Aree interne siciliane: Corleonese-Sosio-Torto, Troina ed Etna-Nebrodi-Alcantara, per un totale di 12 milioni di euro.

«Con questa delega – ha detto l’assessore Ingala – potremo firmare l’accordo quadro e rendere operative le strategie per rilanciare questi territori. Un ringraziamento va al Servizio 6 del Dipartimento delle Autonomie locali che ha seguito l’istruttoria che ha portato al finanziamento delle tre nuove aree interne siciliane. Sostenere queste comunità, valorizzarne le caratteristiche e portare tutti i finanziamenti utili a migliorare la vita dei siciliani è una priorità del mio assessorato, in linea con le politiche volute dal presidente Schifani».