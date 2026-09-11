Tre minorenni scomparsi nel Ragusano, ricerche anche a Viterbo

Nel Ragusano tre ragazzi di 14, 15 e 17 anni sono scomparsi da casa da tre giorni e dopo la denuncia ai carabinieri sono scattate le ricerche. Si tratta di Youssef Messaoudi, 15 anni, Yakoub Tkouti, 17 anni e Ayoub Tkouri, 14 anni (questi ultimi parenti tra loro), che vivono a Scoglitti in contrada Mogli, nei pressi di Martina di Acate, e che si sarebbero allontanati dalle loro case lo scorso 8 settembre. Ayoub indossava una maglietta azzurra con la scritta New York, Yakoub una maglia blu con la scritta Nike. Nelle ultime ore le ricerche si sono concentrate nella zona di Viterbo, in particolare nel piccolo comune di Canepina. (ANSA).