Caltanissetta. Definizione agevolata dei tributi comunali: come scaricare il documento di accettazione

Si informano i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata dei tributi comunali, di cui al Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 26.05.2026, che è possibile scaricare il documento di accettazione nell’ambito della medesima piattaforma utilizzata per l’inoltro della domanda (portale tributi “linkmate”), sotto la voce “Archivio Documenti disposti dall’Ente”.
Il documento di accettazione contiene il modello di pagamento dell’unica rata o del piano rateale.
Si fa presente che eventuali differenze tra il debito evidenziato in sede di presentazione dell’istanza e l’importo visualizzato nel documento di accoglimento sono da attribuire agli oneri di riscossione ed alle spese di notificazione degli atti.
Si veda a riguardo il Comma 2 dell’Art. 2 del CAPO I del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 26.05.2026.
In allegato: Come trovare il modello da scaricare dopo aver effettuato l’accesso allo sportello telematico “Linkmate”