Si presenta in commissariato a Catania con una Vespa rubata nel 1984 a Milano, denunciato: il mezzo è stato restituito al proprietario

Si e’ presentato negli uffici della polizia di Stato a bordo di uno scooter d’epoca rubato oltre 40 anni fa. A scoprirlo sono stati gli agenti del commissariato Borgo Ognina, a Catania, che hanno compiuto alcuni accertamenti sul mezzo a due ruote utilizzato da un catanese sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, disposta nei suoi confronti nell’ambito di un procedimento per reati in materia di sostanze stupefacenti. Giunto davanti alla porta del commissariato per adempiere alle prescrizioni impostegli a bordo di un mezzo a due ruote e senza casco, l’uomo e’ stato identificato e controllato dai poliziotti, che hanno proceduto a effettuare le necessarie verifiche anche sul motociclo. E cosi’ hanno scperto che la vespa d’epoca risultava rubata. Il furto era stato denunciato a Milano nel lontano 1984. Da quel momento, non si era avuta piu’ traccia del mezzo a due ruote che, al termine di tutti i riscontri, e’ stato posto sotto sequestro dai poliziotti del commissariato. L’uomo e’ stato denunciato per ricettazione. Nei suoi confronti sono scattate, inoltre, le sanzioni amministrative derivanti dalle infrazioni al Codice della strada per la mancanza di copertura assicurativa e la guida senza il casco. Contestualmente, i poliziotti hanno avviato le ricerche per risalire al proprietario che, a distanza di quarant’anni dal furto denunciato, e’ ritornato in possesso della vespa, non nascondendo agli agenti tutto il suo stupore e la sua gratitudine, considerato anche il valore affettivo per il mezzo che aveva ricevuto in gioventu’. (AGI)