Sicilia, fondo da 5 milioni per il piano di riequilibrio dei Comuni. Ingala: «Via alle istanze per il contributo»

Firmata dall’assessore alla Funzione pubblica e alle autonomie locali Elisa Ingala, la circolare pubblicata oggi che consente la presentazione delle richieste di contributo da parte dei Comuni che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario.



I Comuni interessati avranno venti giorni di tempo da oggi per inviare l’istanza e richiedere il contributo per coprire le passività attingendo al fondo dedicato, per un totale di 5 milioni di euro, inserito nella legge di Stabilità regionale 2026. La misura, finalizzata a garantire la sostenibilità dei piani di riequilibrio, si rivolge agli enti locali in cui i consigli comunali hanno adottato lo strumento finanziario nel periodo compreso fra il primo gennaio 2014 e il 9 gennaio 2026.



«Si tratta di un intervento da ben cinque milioni di euro, con il quale la Regione interviene a sostegno dei Comuni che hanno intrapreso, grazie all’approvazione del piano di riequilibrio, processi rigorosi e virtuosi di risanamento finanziario – dichiara l’assessore alla Funzione pubblica Elisa Ingala – I Comuni avranno 20 giorni di tempo per presentare istanza all’assessorato, secondo le modalità indicate nella circolare. Sostenere concretamente i Comuni siciliani è un impegno fondamentale mio e del governo Schifani e si tradurrà in ulteriori azioni, anche nei prossimi strumenti finanziari».

Sul portale della Regione Siciliana al seguente link è disponibile la circolare e gli allegati per accedere al contributo straordinario.