San Cataldo: Il Comune stabilizza cinque lavoratori ex ASU: fondi regionali garantiti fino al 2047

Completato l’iter amministrativo per l’inserimento, nei ruoli organici del Comune, di cinque dipendenti ex ASU, provenienti dal bacino della Regione Siciliana. L’operazione, formalizzata con la sottoscrizione dei contratti individuali avvenuta l’8 settembre scorso, segna un importante passo verso il consolidamento del personale dell’Ente.

Le assunzioni, effettuate a tempo parziale (24 ore settimanali), riguardano profili professionali specifici: quattro figure nell’area degli operatori esperti e una nell’area degli istruttori.

A entrare nei ruoli dell’Ente sono: Graziella Maria Mercedes Ferrato, per l’Area degli Istruttori. Carmen Ferrara, Catalda Calà, Morena Vicari e Maria Grazia Mangione, per l’Area degli Operatori Esperti.

Sotto il profilo economico, l’operazione è sostenibile grazie alla dote finanziaria erogata dalla Regione Siciliana per gli enti locali; un contributo che coprirà in larga parte le spese relative agli emolumenti dei lavoratori fino al 2047.

Il valore di questo incremento dell’organico è sottolineato dal sindaco Gioacchino Comparato, che inquadra l’operazione in un percorso di crescita costante della macchina amministrativa: <<Il rafforzamento del personale è per noi una priorità strategica. Siamo convinti che la via per elevare la qualità e l’efficienza dei servizi offerti ai cittadini passi attraverso il potenziamento di ogni settore del Comune. Questo risultato è possibile grazie all’impegno dell’ufficio personale, a cui va il mio ringraziamento. Queste nuove risorse saranno fondamentali per potenziare l’azione amministrativa delle relative aree>>.

Anche il responsabile del 2°Settore Risorse Umane Affari Legali e Transizione Digitale, Calogero Mulè, ha confermato la linea di crescita dell’ente: <<Si conferma l’attività assunzionale dall’ente, con la quale, nei limiti delle possibilità finanziarie del Comune, viene implementata la dotazione organica>>. Il dirigente ha inoltre anticipato che <<il processo non si esaurisce con questo provvedimento: sono infatti già in corso, ha detto, le procedure conclusive per la stipula dei contratti individuali di lavoro relativi ad altri quattro profili professionali>>.