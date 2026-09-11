Nasce il Coro popolare di Caltanissetta: come partecipare a “Una voce per San Michele”

Nasce il “Coro popolare di Caltanissetta”, un progetto musicale ideato e realizzato dal Comune di Caltanissetta, in collaborazione con la Diocesi di Caltanissetta, Giovane Orchestra Sicula, InChorus e IISS Manzoni – Juvara.

L’intento è quello di riunire, per la prima volta, le voci dei coristi e degli appassionati di canto del territorio per trasformare la musica in un momento di condivisione, partecipazione e comunità, offrendo a chiunque ami il canto la possibilità di unirsi ad un grande coro e di vivere l’esperienza unica di esibirsi accompagnato da una vera orchestra sinfonica.

La prima esibizione è prevista proprio in occasione delle celebrazioni del Santo Patrono di Caltanissetta e, in particolare, durante il concerto “Una voce per San Michele” in programma il 27 settembre 2026 nella Cattedrale Santa Maria La Nova con la partecipazione della Giovane Orchestra Sicula e la direzione musicale del Maestro Raimondo Capizzi.

Chi può candidarsi per partecipare al Coro popolare di Caltanissetta

Il Coro Popolare di Caltanissetta vuole essere uno spazio aperto a tutti e a tutte le sezioni vocali: soprani, contralti, tenori e bassi.

Non sarà necessario appartenere ad un coro specifico ma potranno presentare richiesta di adesione:

● coristi appartenenti a cori parrocchiali e polifonici;

● componenti di associazioni musicali e culturali;

● gruppi vocali;

● studenti e giovani cantori;

● cantanti e appassionati di musica;

● cittadini della provincia di Caltanissetta che desiderino vivere questa esperienza.

Le singole voci, normalmente impegnate in realtà diverse, avranno così la possibilità di incontrarsi e diventare una sola grande formazione corale.

Come aderire al progetto

La partecipazione al Coro Popolare della Provincia di Caltanissetta è completamente gratuita e non prevede alcuna quota di iscrizione.

Sarà necessario inviare la richiesta all’indirizzo mail giovaneorchestrasicula@gmail.com con oggetto: “Coro popolare Caltanissetta” entro e non oltre il 20 Settembre 2026.

I candidati riceveranno una comunicazione nella quale saranno aggiornati sugli orari delle prove (minimo tre) e il repertorio che verrà presentato al pubblico.