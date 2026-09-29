Mussomeli, Applausi e premi per Giuseppe Mingoia: è il vincitore dell’ ‘ntinna

MUSSOMELI – E’ Giuseppe Mingoia il vincitore della tradizionale gara annuale dell’albero della cuccagna che si è svolta domenica sera, in occasione dei festeggiamenti in onore di Gesù Nazareno lasciando indietro, i tanti concorrenti che nel corso della gara hanno tentato di arrivare in cima agli oltre 10 metri di “antinna” con tanto di sapone spalmato. £ così, Vincenzo Spoto, Gianluca Ravizzone, Domenico Cutrona, Giovanni Cavarretta, Mario Vigna, Alfonso Fasino, Daniele Navarra, Calogero Anzalone, Vincenzo Sapia, Gero Sapia, Giuseppe Giovino, Davide Salamone, Gaspare Arnone, Gianluca Mantio e Giuseppe Caruso hanno avuto, purtroppo, la soddisfazione della sola partecipazione con gli applausi e gli incitamenti del numeroso pubblico presente. Il vincitore è tornato a casa con l’allettante premio di 300 euro, un buono spesa Varp di Giovanni Romito di 20 euro, due galletti, formaggio, salsiccia, e preparati di carne offerti da Enzo “Bruasciu”. La gara è stata allietata e accompagnata dalla Filarmonica “G. Puccini”. Sguardi del pubblico puntati in cima all’ ‘ntinna e applausi fragorosi quando il vincitore, arrivato in cima, ha toccato premi.