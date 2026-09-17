Salute

Messina, sub disperso a Torre Faro: scattano le ricerche

Redazione 3

Messina, sub disperso a Torre Faro: scattano le ricerche

Gio, 17/09/2026 - 08:17

Condividi su:

Ore di apprensione a Torre Faro, a Messina, per un sub disperso dopo un’immersione nelle acque antistanti la spiaggia di via Palazzo. L’allarme è stato lanciato da alcuni amici dell’uomo, che secondo le prime informazioni sarebbe un militare della Marina e si sarebbe immerso da solo tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. Le ricerche sono coordinate dalla Guardia Costiera e vedono impegnate due motovedette e una squadra a terra. Il sub, descritto come esperto, avrebbe utilizzato uno scooter subacqueo e un’attrezzatura per immersioni in profondità. Particolarmente complesse le operazioni a causa delle forti correnti dello Stretto, che in queste giornate possono superare i 4 nodi e raggiungere velocità prossime ai 6 nodi. Gli investigatori stanno verificando ogni elemento utile per individuare il disperso. (ITALPRESS).

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta