Messina, sub disperso a Torre Faro: scattano le ricerche

Ore di apprensione a Torre Faro, a Messina, per un sub disperso dopo un’immersione nelle acque antistanti la spiaggia di via Palazzo. L’allarme è stato lanciato da alcuni amici dell’uomo, che secondo le prime informazioni sarebbe un militare della Marina e si sarebbe immerso da solo tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. Le ricerche sono coordinate dalla Guardia Costiera e vedono impegnate due motovedette e una squadra a terra. Il sub, descritto come esperto, avrebbe utilizzato uno scooter subacqueo e un’attrezzatura per immersioni in profondità. Particolarmente complesse le operazioni a causa delle forti correnti dello Stretto, che in queste giornate possono superare i 4 nodi e raggiungere velocità prossime ai 6 nodi. Gli investigatori stanno verificando ogni elemento utile per individuare il disperso. (ITALPRESS).