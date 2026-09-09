Sicilia, Anas: dal 16 settembre chiusa galleria ‘Belvedere’ sulla statale Sud Occidentale Sicula

A partire da mercoledì 16 settembre sarà chiusa al traffico la galleria ”Belvedere”, situata lungo la strada statale 115 ”Sud Occidentale Sicula”, nel territorio comunale di Sciacca, in provincia di Agrigento. Per l’Anas il provvedimento si rende necessario per consentire l’avvio dei lavori di demolizione e successiva ricostruzione della galleria, previsti nell’ambito dell’intervento di manutenzione programmata approvato e condiviso con gli enti competenti. La data di attivazione della chiusura è stata definita da Anas anche accogliendo le richieste formulate dal Comune di Sciacca, con l’obiettivo di assicurare un’adeguata e tempestiva informazione alla cittadinanza e agli utenti della strada. (Ter/Adnkronos)