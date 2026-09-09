Scende in cantina per una perdita di acqua da un flessibile, 33 muore folgorato a Palermo

Un uomo di 33 anni è morto folgorato a Palermo. L’incidente si è verificato in un piano scantinato in viale Michelangelo. La vittima era andata insieme ad una seconda persona per cercare di verificare la perdita di acqua da un flessibile. Nel pavimento della cantina c’erano alcuni centimetri d’acqua. Sembra che il giovane abbia toccato una scaffalatura metallica dove c’erano dei fili scoperti. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo. Sul posto anche il medico legale per eseguire l’ispezione sul corpo della vittima. (ANSA).