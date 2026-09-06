Si sveglia di notte e trova la moglie con l’amante: lo “pesta” e viene arrestato

Scene di violenza inaudita a Vigevano, in provincia di Pavia. Un uomo di 41 anni, di professione magazziniere, è stato arrestato nella notte fra venerdì 4 e sabato 5 settembre dopo aver ripetutamente colpito a pugni un ragazzo di 23 anni, appartato in un auto con la moglie 29enne. A chiamare gli agenti della polizia sono stati i residenti. Il 41enne è stato scarcerato, in attesa del processo, ed è stato accusato di lesioni personali e rapina.

La preoccupazione e l’avvistamento

Tutto è partito da un risveglio notturno finito male. Il 41enne non ha trovato al suo fianco la moglie e, inizialmente preoccupato, ha cercato di trovarla in casa e poi di rintracciarla più volte al telefono. Ma non ha mai ricevuto risposta. Così è uscito di casa ed è sceso in strada. Lì, a pochi metri dalla sua abitazione, ha visto la giovane moglie appartata in auto con un ragazzo altrettanto giovane, di 23 anni. In quel momento è scattata l’ira dell’uomo. Che prima ha ordinato alla 29enne di tornare in casa, poi ha chiesto al ragazzo cosa stesse facendo con lei. Di fronte al silenzio, lo ha trascinato fuori dall’abitacolo e l’ha colpito ripetutamente con vari pugni al volto.

Fissato il processo

Il ragazzo ha anche cercato di chiedere aiuto, ma l’uomo gli ha strappato il telefonino dalle mani. I residenti, svegliati dagli schiamazzi e preoccupati per quanto stava succedendo, hanno chiamato il 118 e la polizia. Quando sono arrivati sul posto gli agenti delle forze dell’ordine hanno arrestato il 41enne con le accuse di lesioni personali e rapina. L’arresto è stato convalidato, durante l’udienza svoltasi a Pavia. Il 41enne è stato scarcerato, in attesa del processo fissato al prossimo 15 ottobre, mentre il 23enne ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano per ricevere le cure necessarie.