Servizio civile, al via i progetti nei Comuni siciliani e nella sede di Anci

E’ uno dei pilastri fondamentali per la crescita dei giovani, un’esperienza formativa, umana e professionale. Più di un semplice anno di impegno sociale, il servizio civile rappresenta un tassello cruciale per l’acquisizione di competenze spendibili nel futuro. L’esperienza ha preso ufficialmente il via anche all’interno dei Comuni siciliani. Grazie all’adesione al Network Scanci.it – la rete nazionale dedServizio civile, al via i progetti nei Comuni siciliani e nella sede di Anci. Il segretario Alvano: “Un’opportunità di crescita per i giovani e il territorio”icata al servizio civile universale promossa da Anci Lombardia insieme alle Anci regionali – sono 16 gli enti locali dell’Isola che hanno aderito al progetto, pronti a ospitare 118 volontari.

Il valore strategico di questa esperienza è testimoniato anche dai dati registrati sull’intero territorio italiano: a fronte di 2.706 posizioni messe a bando, sono state infatti ricevute ben 6.508 candidature, registrando una media di 2,4 domande per ogni posto disponibile. Il progetto vedrà il coinvolgimento diretto anche della sede centrale dell’Anci Sicilia: cinque giovani volontari hanno iniziato infatti un percorso formativo mirato all’interno della sede di Palermo, dove avranno l’opportunità di affiancare quotidianamente il personale della struttura, nella realizzazione delle attività a favore dei servizi comunali.

“Per i nostri ragazzi non si tratta solo di un anno di impegno civile, ma di un vero e proprio orientamento al lavoro – ha detto il segretario generale, Mario Emanuele Alvano -. Selezionare i giusti profili significa valorizzare le attitudini e le motivazioni di ciascun candidato, mettendo gli enti locali nelle condizioni migliori per accoglierli. Questi ragazzi sono preziosi per i Comuni, sia per la loro età anagrafica, sia per l’energia che portano. Al contempo, il servizio civile costituisce un enorme arricchimento per i giovani stessi, che potranno acquisire conoscenze concrete su come funziona la macchina comunale, spendibili poi nel mercato del lavoro”.