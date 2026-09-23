Finto ginecologo si faceva inviare foto e video intimi dalle sue giovanissime pazienti: a processo 44enne

Fingeva di essere un ginecologo e si faceva inviare da pazienti, una ventina circa emolte giovani, decine di foto e video intimi. È stato rinviato a giudizio dal gup di Lecce un 44enne originario di Torre Annunziata, ma residente in provincia di Matera. L’uomo è accusato di tentata violenza sessuale, acquisizione fraudolenta di dati personali e usurpazione di funzioni pubbliche.

Secondo l’accusa, i fatti, che hanno coinvolto diciotto donne tra i 20 e i 40 anni, sarebbero avvenuti tra luglio e ottobre 2021. A denunciarlo per prima una studentessa di 24 anni residente a Lecce, da dove provenivano la maggior parte delle vittime. Secondo quanto poi ricostruito dagli inquirenti, l’uomo sarebbe entrato in possesso dei dati sanitari delle vittime. Le avrebbe poi contattate via cellulare spacciandosi per un ginecologo della struttura ospedaliera presso cui avevano già svolto esami clinici. Avrebbe comunicato alle donne false diagnosi, chiedendo alle donne di poter compiere ulteriori accertamenti tramite fotografie delle parti intime e suggerendo una terapia che comprendeva atti di autoerotismo – compiuti davanti alla webcam del computer – e informazioni dettagliate sulla loro vita sessuale.

Secondo quanto riporta TgCom24, il 44enne era già stato condannato diversi anni fa dal tribunale di Bologna per fatti molto simili. L’uomo era stato arrestato la prima volta nel 2012 al termine di un’indagine condotta dalla polizia postale.