Caltanissetta. Centri estivi comunali: una grande festa con musica e animazione chiude l’edizione 2026

Si è svolta, al centro “M. Cannavò”, la festa finale dei sei Centri estivi comunali organizzati dalla Direzione Politiche sociali del Comune di Caltanissetta e fortemente voluti dall’assessore Ermanno Pasqualino.

Un’iniziativa collettiva che ha mostrato come sei realtà differenti, dislocate in diverse zone della città, potessero portare avanti una visione corale e coesa.

Un messaggio che il Comune di Caltanissetta ha voluto far passare anche dalle magliette che erano state consegnate ai bambini all’inizio dei percorsi educativi, ludici, artistici e sportivi. L’abbattimento di qualsiasi forma di barriera per la promozione di inclusione e divertimento, si è concretizzata anche negli indumenti che, pur avendo colori differenti, si “uniformavano” nei loghi e nelle grafiche utilizzate.

A organizzare i centri estivi comunali sono stati: ASD Easy Sport (Referente: Alessandro Cereda), APS Sulle Ali della Musica (Referente: Laura Failla), Coop. La Salute (Referente: Mady Di Modica), APS Watanka! (Referente: Roberta Di Carlo), ASD L’Isola di Peter Pan (Referente: Indelicato Mariella) e Polisportiva Nuova Pro Nissa (Referente: Milazzo Carmelo).

Alla giornata conclusiva, condotta e animata dal giornalista Donatello Polizzi, erano presenti il sindaco Walter Tesauro, l’assessore alle Politiche Sociali Ermanno Pasqualino, il dirigente della VII Direzione – Politiche Sociali Giuseppe Intilla, la responsabile dei Servizi Sociali Giuseppa Licata Caruso, le associazioni coinvolte nel progetto e una numerosa rappresentanza dei bambini che hanno partecipato.

L’amministrazione comunale ha invitato alla giornata conclusiva anche il Corpo dei vigili del fuoco che è arrivato con i propri mezzi e attrezzature per mostrare ai bambini presenti le attività che svolgono a servizio della collettività.

Una scelta non casuale. Lo scorso 28 luglio, i centri estivi hanno dedicato la giornata di attività a riflettere sul valore del servizio per comprendere i sentimenti di chi, ogni giorno, lavora con spirito di sacrificio estremo, mettendo a rischio la propria vita per proteggere il prossimo. (vedi approfondimento).

“Siamo lieti che le associazioni e le famiglie abbiano compreso la nostra visione. Le numerose iscrizioni ci dimostrano che il percorso tracciato è ben gradito e che la scelta di proporre delle alternative alla noia che si potrebbe generare seduti nel divano, magari in solitudine o con uno smartphone in mano, può essere contrastata con attività ludiche e all’aria aperta – ha commentato il sindaco Walter Tesauro -. La socializzazione è fondamentale, soprattutto integrando bambini con esperienze di vita completamente diverse. Oggi chiudiamo questo percorso ma già da domani inizieremo a pianificare quanto faremo l’anno successivo”.

“Lavorare al fianco di queste associazioni, in questi mesi è stato un viaggio straordinario. Abbiamo condiviso giornate intense, fatica, responsabilità e piccoli grandi imprevisti– ha detto l’assessore Ermanno Pasqualino durante la consegna delle medaglie e degli attestati di partecipazione -. La sintonia e l’energia che si è creata è il regalo più bello che mi porto a casa da questa esperienza.

La festa conclusiva dei nostri centri estivi comunali è stata la sintesi perfetta di tutto questo: un’esplosione di emozioni pure, di gioia contagiosa e di quella sana commozione che arriva solo quando sai di aver dato il massimo. Vedere i frutti del nostro lavoro riflessi negli occhi dei bambini e nei ringraziamenti delle famiglie è stata la ricompensa più grande.

Voglio ringraziare di cuore le associazioni per la professionalità, la pazienza, la cura e l’umanità che hanno messo in ogni singolo giorno trasformando il gruppo in una bellissima famiglia estiva. Ringrazio il Dirigente Giuseppe Intilla, la dottoressa Caruso Licata e tutti gli uffici per l’impegno investito in questo progetto e, ultimi ma non per importanza, ringrazio i genitori per averci dato fiducia affidandoci il loro bene più prezioso, i loro figli. Grazie a tutti per aver reso questo percorso indimenticabile”.