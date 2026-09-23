Gran successo per il convegno organizzato al Teatro Margherita dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Caltanissetta

CALTANISSETTA. Si è svolto presso la splendida cornice del Teatro Margherita di Caltanissetta, il convegno Regionale UNGDCEC organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Caltanissetta. Una data e un evento storico per la comunità professionale nissena, che ha visto la numerosa partecipazione degli iscritti dell’ODCEC di Caltanissetta, ma anche e soprattutto di tanti commercialisti provenienti da tutta la Sicilia e da buona parte dell’Italia.

“Le aspettative su questo evento erano molto alte, perché il lavoro profuso dal nostro direttivo per l’assegnazione – prima – e per la realizzazione dopo, è stato incredibile. Ma le aspettative sono state superate abbondantemente da quello che è stato il risultato finale. In primis abbiamo apprezzato la partecipazione di tutti i vertici delle autorità civili, militari e giudiziarie, così come la presenza della giunta UNDGCEC del presidente Francesco Cataldi, della Fondazione Centro Studi UNGDCEC e IUYA, unitamente ai rappresentanti siciliani dell’associazione ovvero il delegato di giunta Enrico Lombardo e il coordinatore Angelo Massara.

Così come anche il CNDCEC ha voluto manifestare la presenza, con la partecipazione del consigliere nazionale Fabrizio Escheri. Ed infine la partecipazione del Consiglio dell’Ordine di Caltanissetta, presente nella sua totalità, a dare forza e vigore non solo all’evento ma anche alla collaborazione tra le due istituzioni locali. L’argomento del convegno è stato trattato da professionisti della materia: commercialisti, amministratori giudiziari, magistrati, oltre alla presenza dell’A.N.B.S.C., ai responsabili di istituti bancari e istituti assicurativi. I loro interventi sono risultati interessanti anche per lo spirito critico e costruttivo insito nei rispettivi interventi” afferma con emozione il presidente dell’UGDCEC di Caltanissetta, a nome del direttivo dell’associazione. “Un ringraziamento agli sponsor che hanno collaborato alla riuscita dell’evento e tutti le colleghe e i colleghi che hanno voluto presenziare a questo importante evento”.