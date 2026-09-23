Marianopoli. La Comunità s’è stretta nel ricordo del carabiniere Emanuele Messineo nel 52° anniversario del suo sacrificio

MARIANOPOLI. Oggi, 23 settembre 2026, la comunità di Marianopoli si è stretta attorno al ricordo di Emanuele Messineo, Medaglia d’Oro al Valor Militare, nel 52° anniversario del suo sacrificio. In un primo tempo è stata celebrata la messa alla presenza dei familiari di Emanuele Messineo, e poi è stata deposta una corona d’alloro nel monumento che lo ricorda.

Il sindaco Salvatore Noto, presente alla manifestazione assieme ai rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, ha sottolineato: “Desidero esprimere un sentito e commosso grazie a tutta la nostra comunità per la partecipazione attiva e composta. Vedere presenti i ragazzi della Terza Media è stato il dono più grande: a loro va il compito di custodire la memoria di un eroe e di trasformarla in un faro per il proprio futuro.

Un pensiero d’affetto profondo e di vicinanza va alla famiglia Messineo e Anzalone, che continua a portare con dignità il peso di un dolore immenso e l’orgoglio di un’eredità morale inestimabile. Un doveroso ringraziamento all’Arma dei Carabinieri, costante punto di riferimento per la nostra sicurezza e custode dei valori di fedeltà e servizio che Emanuele ha incarnato fino all’estremo sacrificio. Chi muore per la giustizia e per gli altri non viene mai dimenticato. Il suo esempio vive in tutti noi”.